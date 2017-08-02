Икарди в постели с женой (видео)

Нападающий "Интера" Маури Икарди представил видео, на котором он встретился своей женой Вандой Нара после возвращения из азиатского турне.

Парочка лежит в постели под одеялом и целуется.

Видео: Икарди и Ванда.

Напомним, что 24-летний Икарди женился на 30-летней Ванде в 2014 года и у них есть двое совместных детей. Также у Ванды есть еще трое детей от бывшего мужа Макси Лопеса.

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