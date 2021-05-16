Икарди ведет переговоры с двумя клубами

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Икарди ведет переговоры с двумя клубами

Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен

Ванда Нара, жена аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, ведет переговоры с "Миланом" и "Ювентусом", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По данным источника, форвард в летнее трансферное окно намерен вернуться в Серию А, где он ранее выступал за "Интер" и "Сампдорию". ПСЖ готов расстаться с аргентинцем, но хочет получить за него не менее 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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