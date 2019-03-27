Икарди вернулся к тренировкам в общей группе
Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди приступил к занятиям в общей группе своей команды.
| LAVORI IN CORSO— Inter (@Inter) 26 марта 2019 г.
Appiano Gentile
➡️ Verso #InterLazio pic.twitter.com/6MoL2RPKn9
Таким образом, 26-летний аргентинец сможет принять участие в матче 29-го тура Серии А против "Лацио", который состоится 31 марта в 21:30 по московскому времени.
Напомним, что в середине февраля "Интер" отобрал у Икарди капитанскую повязку. После этого нападающий стал жаловаться на проблемы с коленом и с тех пор не участвовал в тренировках с командой.
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