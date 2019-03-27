Икарди вернулся к тренировкам в общей группе

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди приступил к занятиям в общей группе своей команды.

Таким образом, 26-летний аргентинец сможет принять участие в матче 29-го тура Серии А против "Лацио", который состоится 31 марта в 21:30 по московскому времени.

Напомним, что в середине февраля "Интер" отобрал у Икарди капитанскую повязку. После этого нападающий стал жаловаться на проблемы с коленом и с тех пор не участвовал в тренировках с командой.

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