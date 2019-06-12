Икарди вместо переговоров с "Интером" улетел на отдых
Нападающий "Интера" Мауро Икарди удивил руководство клуба очередным странным поступком.
Как сообщает Calciomercato, стороны планировали провести переговоры о будущем футболиста, однако тот без предупреждения улетел на отдых со своей женой и агентом Вандой Нарой.
Напомним, что "нерадзурри" хотят избавиться от аргентинского бомбардира этим летом, но сам игрок намерен остаться в команде.
Контракт 26-летнего Икарди с "Интером" рассчитан до июня 2021 года. В минувшем сезоне он забил 17 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.
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