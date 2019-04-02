Икарди впервые за три месяца выйдет в старте "Интера" на матч с "Дженоа"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал, нападающий Маурио Икарди впервые за три месяца выйдет в стартовом составе на матч Серии А.

В последний раз футболист выходил на поле в составе своей команды 9 февраля во встрече с "Пармой" (1:0).

Игрок испытывал боли в колене, поэтому не мог тренироваться в полную силу. Кроме того, Икарди не мог договориться с клубом о контракт из-за чего у них образовался конфликт.

"Завтра Икарди начнет с первых минут. Голова значит больше, чем мышцы.Сейчас он спокойно на все реагирует, посмотрим, сможет ли он сыграть весь матч", - сказал Спаллетти.

В нынешнем сезоне Икарди участвовал в 20 матчах, отметившись 9 голами.

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