Икарди все еще не подписал новый контракт с "Интером"

Теги интер миланреал мадридмауро икарди

Икарди все еще не подписал новый контракт с "Интером"Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди все еще не подписал новый контракт со своим клубом, информирует Calciomercato.

По сведениям издания, сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у руководства "нерадзурри", которое опасается попыток мадридского "Реала" приобрести аргентинца. Учитывая, что королевский клуб вполне может предложить за 24-летнего нападающего 110 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока, итальянский гранд рассчитывает закрыть сделку с ним в течение ближайшего времени.

Напомним, сегодня "Интер" сыграет против "Милана" в четвертьфинале кубка Италии. | soccernews.ru

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