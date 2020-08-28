Икарди выбрал новый номер в ПСЖ
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди официально сменил игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.
Вместо цифры "18" звёздный аргентинец выбрал классическую для центральных форвардов "девятку".
Un nouveau numéro pour !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 28, 2020
❤️9⃣#WeAreParis
Ранее 9-й номер принадлежал уругвайцу Эдинсону Кавани, покинувшему парижскую команду в связи с истечением срока контракта.
27-летний Икарди выступает за ПСЖ с сентября прошлого года, сыграл 34 матча, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.
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