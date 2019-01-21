Икарди выдвинул "Интеру" требования по новому контракту

"Интер" все еще не может договориться с форвардом Мауро Икарди о новом соглашении.

Как сообщает Calciomercato, 25-летний аргентинец желает зарабатывать по новому контракту 7,5 миллиона евро в год, однако клуб пока предлагает ему 6 миллионов.

Напомним, что действующий контракт Икарди с клубом истекает в 2021 году.

В нынешнем сезоне на счету игрока 14 забитых мячей и 3 ассиста в 24 играх.

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