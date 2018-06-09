Икарди выдвинул ультиматум "Интеру"

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди выдвинул ультиматум своему клубу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, аргентинский бомбардир требует увеличения зарплаты до 9 миллионов евро.

Если же "нерадзурри" не согласятся удовлетворить финансовые аппетиты Икарди, то он грозит уходом в другой клуб.

За ситуацией следят "Челси", "Бавария" и "Реал".

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