Икарди выдвинул ультиматум "Интеру"

2 Теги интер миланмауро икарди

Икарди выдвинул ультиматум "Интеру"

Форвард "Интера" Мауро Икарди выдвинул ультиматум миланскому клубу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, аргентинский бомбардир потребовал публичной реабилитации своего имиджа.

Икарди хочет, чтобы официальные лица "нерадзурри" сделали заявления, которые "обелят" его репутацию.

Напомним, что в середине февраля "Интер" лишил футболиста капитанской повязки. С тех пор нападающий на поле не появлялся. Официальная причина его отсутствия - травма колена.

Если клуб не выполнит условия Икарди, то он грозит уходом из команды в летнее трансферное окно.

Не пропустите: Икарди отказывается тренироваться с "Интером", несмотря на разрешение врачей. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Да пусть валит к ебеням.

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Mutaloff
Mutaloff

Сопля зелёная,чтобы его репутацию "обеляли".

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