Икарди вылетел в Париж для прохождения медобследования для ПСЖ

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Икарди вылетел в Париж для прохождения медобследования для ПСЖФорвард "Интера" Мауро Икарди сегодня, 2 сентября, скорее всего, станет игроком ПСЖ. Об этом сообщает AS.

По данным источника, клубы уже согласовали условия контракта футболиста. Ожидается, что ПСЖ арендует форварда с опцией выкупа.

Икарди уже вылетел в Париж для прохождения медобследования. Рыночная стоимость футболиста - 80 миллионов евро.

Отметим, что трансферное окно Лиги 1 закрывается сегодня, в 23:59.

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