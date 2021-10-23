Икарди выложил очередное романтичное фото с Вандой

Теги псжмауро икардиванда нара

Икарди выложил очередное романтичное фото с Вандой

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди опубликовал фотографию, на которой он целует свою жену Ванду Нару.

"Добрый день", - написал Икарди в своем инстаграме.

Напомним, что на прошлой неделе Ванда обвинила Мауро в измене, забрала детей и уехала из Парижа. Впрочем, через несколько дней пара, скорее всего, помирилась, так как Нара лично привезла футболиста на тренировку ПСЖ.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 11 матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бразилец из "Зенита" хочет играть за сборную России

Бразилец из "Зенита" хочет играть за сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов