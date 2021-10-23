Икарди выложил очередное романтичное фото с Вандой

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди опубликовал фотографию, на которой он целует свою жену Ванду Нару.

"Добрый день", - написал Икарди в своем инстаграме.

Напомним, что на прошлой неделе Ванда обвинила Мауро в измене, забрала детей и уехала из Парижа. Впрочем, через несколько дней пара, скорее всего, помирилась, так как Нара лично привезла футболиста на тренировку ПСЖ.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 11 матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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