Икарди вышел на десятое место среди лучших бомбардиров в истории "Интера"

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Интер" играет с "Кьево".

Один из мячей миланского клуба в этом поединке на счету аргентинского нападающего Мауро Икарди.

Этот гол стал для форварда 94-м в составе "Интера", он догнал Марио Корсо, и вышел на десятое место среди лучших бомбардиров в истории клуба.

Следующим конкурентом Икарди является Эрманно Аеби с 106 голами. А лидером клуба является Джузеппе Меацца, который забил 284 мяча.

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