Икарди высказался о слухах, что его не вызывают в сборную Аргентины из-за Месси

Теги псжмауро икардилионель мессиаргентина

Икарди высказался о слухах, что его не вызывают в сборную Аргентины из-за Месси

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди не верит в то, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси блокирует его вызовы в национальную команду.

"Я знаком с Месси ещё со времён академии "Барселоны". Не думаю, что эти слухи правдивы. Впрочем, я не могу заставить людей не обсуждать это. Я очень ценю Месси как человека. Сомневаюсь, что меня не вызывают в сборную из-за него", - цитирует форварда Football Italia.

СМИ неоднократно писали, что Месси требует от тренерского штаба "альбиселесте" игнорировать Икарди, поскольку тот увёл жену у его друга Макси Лопеса.

Несмотря на серьёзные бомбардирские показатели, 26-летний футболист, права на которого принадлежат "Интеру", провёл за сборную Аргентины всего 8 матчей.

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