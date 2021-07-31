Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди высказался о своем будущем в ПСЖ.

"В следующих двух сезонах я не уйду из ПСЖ. Это никогда не подвергалось обсуждению", - сказал аргентинец.

Напомним, что ранее Икарди связывали с переходом в "Ювентус" в обмен на португальца Криштиану Роналду.

Икарди перешел в ПСЖ в 2019 году на правах аренды, а летом 2020 года парижане выкупили его за 60 миллионов евро.

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