Икарди высказался о возможном переходе в ПСЖ
Форвард "Интера" Мауро Икарди, находящийся в аренде в ПСЖ, высказался о возможном трансфере во французский клуб.
"Я прекрасно чувствую себя в Париже. Мы пока не общались с клубом. Сезон завершится через четыре месяца. В мае мы обсудим с клубом наше будущее. Однако я буду рад продолжить выступать за эту команду.
ПСЖ хорошо завершил первую половину сезона. Благодаря паузе мы восстановили силы. Я доволен проделанной нами работой", - приводит слова Икарди Goal.com.
Икарди провел за ПСЖ 19 игр, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
Читайте также: Жена Икарди высказалась о будущем форварда в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Атлетико" установил рекорд в матчах с "Барселоной" при Симеоне
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Сантоса"
-
Форвард "Спартака" Ларссон травмировался в матче сборной Швеции
-
Месси - лидер по голам в ворота "Атлетико"
-
2
"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании
-
Икарди высказался о возможном переходе в ПСЖ
-
1
Месси и Фелиш повздорили в конце первого тайма
-
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Кулибали
-
1
Президент "Атлетико": "Раньше проблем доставляли только арбитры, а теперь - арбитры и ВАР"
-
"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Сулейманову
-
В "Чертаново" не исключают трансфера своего игрока в "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" сомневается, что сможет найти покупателя на Бэйла
-
Тихонов связывает трансфер Шкурина в ЦСКА с возможным уходом Чалова
-
Болельщик получил суровое наказание за расистские оскорбления в адрес Балотелли
-
Агент прояснил будущее Краневиттера в "Зените"
-
Футболиста "РБ Лейпцига" обвнили в изнасиловании
-
"Спартак" назвал заявку на тренировочный сбор в Абу-Даби
-
Кейн перенесет операцию и пропустит длительный срок
-
Тренерский штаб "Динамо" пополнился отцом Кирилла Новикова
-
"Рубин" ведет переговоры с экс-форвардом "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12