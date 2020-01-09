Икарди высказался о возможном переходе в ПСЖ

Форвард "Интера" Мауро Икарди, находящийся в аренде в ПСЖ, высказался о возможном трансфере во французский клуб.

"Я прекрасно чувствую себя в Париже. Мы пока не общались с клубом. Сезон завершится через четыре месяца. В мае мы обсудим с клубом наше будущее. Однако я буду рад продолжить выступать за эту команду.

ПСЖ хорошо завершил первую половину сезона. Благодаря паузе мы восстановили силы. Я доволен проделанной нами работой", - приводит слова Икарди Goal.com.

Икарди провел за ПСЖ 19 игр, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

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