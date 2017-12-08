Икарди: "Я перехожу в "Реал"? Это всего лишь слухи"



Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди опроверг информацию о своем переходе в "Реал".

"Это всего лишь слухи. Сейчас не время говорить о трансферах. Я выступаю за "Интер" и являюсь капитаном большого клуба. Я забиваю много голов и мне нравится жить в Милане. Меня интересует только футбол. Трансферными вопросами занимается моя жена", - приводит слова Икарди Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Реал" согласовал трансфер 24-летнего Икарди за 80 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел 15 матчей в чемпионате Италии и забил 16 голов.

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