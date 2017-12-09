Икарди является самым полезным футболистом в Серии А

Форвард "Интера" Мауро Икарди принес своей команде больше очков, чем любой другой футболист Серии А.

Как сообщает Football Italia, голы Икарди принесли "Интеру" 19 очков из 39, которые набрала команда в текущем сезоне.

Отметим, что в 15 матчах Икарди забил 16 голов.

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