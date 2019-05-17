Икарди: переход в "Ювентус"? "Интер" - это семья"
Аргентинский нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди опроверг информацию о своем переходе в туринский "Ювентус".
"В прессе появилась информация, которая никак не отражает мои мысли и планы. Я заявляю, что сообщил "Интеру" о желании остаться в клубе. Надеюсь, что в дальнейшем подобных ситуаций не возникнет.
"Интер" - это моя семья. Я лишь хочу объяснить ситуацию", - написал Икарди в своем Instagram.
Напомним, что между женой Икарди Вандой Нарой и руководством "Интера" ранее возник конфликт во время переговоров о новом контракте форварда. В результате этого аргентинец пропустил около двух месяцев.
В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15