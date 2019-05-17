Икарди: переход в "Ювентус"? "Интер" - это семья"

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Икарди: переход в "Ювентус"? "Интер" - это семья"
Аргентинский нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди опроверг информацию о своем переходе в туринский "Ювентус".

"В прессе появилась информация, которая никак не отражает мои мысли и планы. Я заявляю, что сообщил "Интеру" о желании остаться в клубе. Надеюсь, что в дальнейшем подобных ситуаций не возникнет.

"Интер" - это моя семья. Я лишь хочу объяснить ситуацию", - написал Икарди в своем Instagram.

Напомним, что между женой Икарди Вандой Нарой и руководством "Интера" ранее возник конфликт во время переговоров о новом контракте форварда. В результате этого аргентинец пропустил около двух месяцев.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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