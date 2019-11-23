Икарди забил 10 голов в 9 матчах за ПСЖ

1 Теги псжмауро икарди

Икарди забил 10 голов в 9 матчах за ПСЖ

Форвард ПСЖ Мауро Икарди забил гол в матче 14-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (2:0; второй тайм).

Футболист забил 10-й мяч в 9 последних встречах.

Ранее сообщалось, что ПСЖ ведет переговоры с "Интером" о выкупе футболиста за 65 миллионов евро.

Парижский клуб после 14 туров Лиги 1 лидирует в турнирной таблице, имея в активе 33 балла.

А еще: УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Интер лоханулся ,конечно...

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, кого "Барселона" хочет приобрести летом 2020 года

Стало известно, кого "Барселона" хочет приобрести летом 2020 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 13 30
2 Марсель Марсель 13 22
3 Анжер Анжер 13 21
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 13 21
5 Лилль Лилль 13 19
6 Монпелье Монпелье 13 19
7 Бордо Бордо 13 19
8 Реймс Реймс 13 19
9 Нант Нант 13 19
10 Ренн Ренн 12 18
11 Монако Монако 13 18
12 Брест Брест 13 17
13 Ницца Ницца 13 17
14 Лион Лион 13 16
15 Амьен Амьен 13 16
16 Страсбур Страсбур 13 15
17 Метц Метц 13 13
18 Дижон Дижон 13 12
19 Тулуза Тулуза 13 12
20 Ним Ним 12 11
Полная таблица

топ-5 тегов