Икарди забил 10 голов в 9 матчах за ПСЖ
Форвард ПСЖ Мауро Икарди забил гол в матче 14-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (2:0; второй тайм).
Футболист забил 10-й мяч в 9 последних встречах.
Ранее сообщалось, что ПСЖ ведет переговоры с "Интером" о выкупе футболиста за 65 миллионов евро.
Парижский клуб после 14 туров Лиги 1 лидирует в турнирной таблице, имея в активе 33 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|30
|2
|Марсель
|13
|22
|3
|Анжер
|13
|21
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Лилль
|13
|19
|6
|Монпелье
|13
|19
|7
|Бордо
|13
|19
|8
|Реймс
|13
|19
|9
|Нант
|13
|19
|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
|17
|14
|Лион
|13
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Дижон
|13
|12
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|12
|11