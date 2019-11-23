Икарди забил 10 голов в 9 матчах за ПСЖ

Форвард ПСЖ Мауро Икарди забил гол в матче 14-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (2:0; второй тайм).

Футболист забил 10-й мяч в 9 последних встречах.

Ранее сообщалось, что ПСЖ ведет переговоры с "Интером" о выкупе футболиста за 65 миллионов евро.

Парижский клуб после 14 туров Лиги 1 лидирует в турнирной таблице, имея в активе 33 балла.

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