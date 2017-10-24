Икарди забил 10-й гол в 10 матчах Серии А

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Интер" принимает "Сампдорию".

Один из мячей в этом поединке на счету аргентинского нападающего миланского клуба Мауро Икарди.

Этот гол стал для 24-летнего Икарди 10-м в 10 матчах Серии А этого сезона.

Не пропустите: В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию". | http://soccernews.ru