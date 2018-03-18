Икарди забил четыре гола "Сампдории" коснувшись мяча 14 раз за весь матч

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Икарди забил четыре гола "Сампдории" коснувшись мяча 14 раз за весь матч
Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди отличился покером в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (5:0). 

В этом поединке 25-летний форвард коснулся мяча всего 14 раз.

Стоит отметить, что аргентинец был заменен на 65-й минуте.

Не пропустите: "Сампдория" – "Интер" - 0:5 (обзор). | http://soccernews.ru

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