Икарди забил восьмой гол в восьми матчах Серии А

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Икарди забил восьмой гол в восьми матчах Серии А

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Интер" играет с "Миланом".

Дублем в этом поединке отметился аргентинский нападающий "нерадзурри" Мауро Икарди.

После этого на счету 24-летнего форварда стало восемь голов в восьми матчах Серии А.

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