Икарди забил впервые с февраля в матче с "Дженоа"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди сегодня, 3 марта, впервые за три месяца вышел в стартовом составе команды в рамках 30-го тура Серии А против "Дженоа".

Ранее сообщалось, что у 26-летнего игрока конфликт с клубом из-за того, что они не могли согласовать контракт. Футболиста также лишили капитанской повязки.

В матче с "Дженоа" Икарди забил гол на 40-й минуте, реализовав 11 метровый.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 20 матчах, отметившись 10 голами и 3 ассистами.

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