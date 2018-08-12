Икарди заигрывает с "Реалом"

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Икарди заигрывает с "Реалом"Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди заигрывает с мадридским "Реалом" в социальных сетях.

Так, в своем инстаграме 25-летний нападающий опубликовал фото из своего номера отеля, где остановилась вчера его команда перед матчем Международного кубка чемпионов против "Атлетико". На снимке изображен вид на Мадрид, где на дальнем плане виднеется "Сантьяго Бернабеу". Фото аргентинец подписал так: "Доброе утро, Мадрид, Испания".

Напомним, "Интер" обыграл "Атлетико" со счетом 1:0. | soccernews.ru

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