Икарди заявил, что переезд в Париж стал большим шагом в его карьере

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Икарди заявил, что переезд в Париж стал большим шагом в его карьере

Форвард ПСЖ Мауро Икарди высказался по поводу своего переезда в Париж.

Недавно парижский клуб выкупил права на футболиста у "Интера". Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. За счет бонусов "Интер" может получить еще 10 миллионов. Форвард подписал с французским клубом контракт до лета 2024 года.

"Для меня важно было сделать большой шаг в карьере. Мне 27 лет, я много времени провел в Италии. 

Я хотел перейти в такой клуб, как ПСЖ, чтобы выигрывать трофеи и играть на высшем уровне", - цитирует Икарди пресс-служба парижан.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист выступает за ПСЖ на правах аренды, провел 31 матч, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

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