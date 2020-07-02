Икарди заявил, что переезд в Париж стал большим шагом в его карьере
Форвард ПСЖ Мауро Икарди высказался по поводу своего переезда в Париж.
Недавно парижский клуб выкупил права на футболиста у "Интера". Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. За счет бонусов "Интер" может получить еще 10 миллионов. Форвард подписал с французским клубом контракт до лета 2024 года.
"Для меня важно было сделать большой шаг в карьере. Мне 27 лет, я много времени провел в Италии.
Я хотел перейти в такой клуб, как ПСЖ, чтобы выигрывать трофеи и играть на высшем уровне", - цитирует Икарди пресс-служба парижан.
В нынешнем сезоне 27-летний футболист выступает за ПСЖ на правах аренды, провел 31 матч, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Сетьен находится на грани увольнения из "Барселоны"| http://soccernews.ru
главное
-
Metaratings.ru: "Сочи" нужно заплатить 40 млн рублей для участия Кокорина в матче с "Зенитом"
-
Стало известно, сколько "Сочи" нужно заплатить для участия Кокорина в матче с "Зенитом"
-
Обамеянг готов продлить контракт с "Арсеналом"
-
УЕФА опубликовал расписание Лиги Чемпионов в следующем сезоне
-
Тульский "Арсенал" мог уволить Черевченко из-за нежелания ставить в состав сына президента клуба
Лента новостей
-
Хакими перешел в "Интер"
-
Симеоне поделился мнением о положении Гризманна в "Барселоне"
-
Черчесов поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником
-
Смолов показал кадр с тренировки "Сельты"
-
Икарди заявил, что переезд в Париж стал большим шагом в его карьере
-
Metaratings.ru: "Сочи" нужно заплатить 40 млн рублей для участия Кокорина в матче с "Зенитом"
-
Клопп о чемпионстве: "Никогда бы не буду сравнивать себя с Далглишом и Шенкли"
-
Выяснилось, что в тульском "Арсенале" нет проблем с коронавирусом
-
Форвард "Байера" Паулинью выбыл на длительный срок из-за травмы
-
Стало известно, сколько "Сочи" нужно заплатить для участия Кокорина в матче с "Зенитом"
-
Обамеянг готов продлить контракт с "Арсеналом"
-
Влашич рассказал о своих отношениях с фанатами ЦСКА
-
УЕФА опубликовал расписание Лиги Чемпионов в следующем сезоне
-
Тульский "Арсенал" мог уволить Черевченко из-за нежелания ставить в состав сына президента клуба
-
1
Пьянич заплакал на вечеринке в честь перехода в "Барселону"
-
Влашич, Алексей Миранчук и Берг - в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии Opta
-
1
Сетьен находится на грани увольнения из "Барселоны"
-
Куасси прокомментировал свой переход в "Баварию"
-
Глушаков: "Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА"
-
"Реал" не будет покупать Садио Мане по двум причинам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13