Илайш Мориба близок к переходу в "РБ Лейпциг"

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Илайш Мориба близок к переходу в "РБ Лейпциг"Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

Гвинейский хавбек "Барселоны" Илайш Мориба может в ближайшее время перейти в Бундеслигу.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Макса Белифильда, Мориба и его агенты заключили сделку с "РБ Лейпцигом" на прошлой неделе. Это контракт на пять лет, который начинает действовать с июня 2022 года.

По информации источника, "Барселона" ждет предложения от немецкого клуба и хочет, чтобы сделка была завершена немедленно.

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