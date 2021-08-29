Илайш Мориба близок к переходу в "РБ Лейпциг"
Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен
Гвинейский хавбек "Барселоны" Илайш Мориба может в ближайшее время перейти в Бундеслигу.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Макса Белифильда, Мориба и его агенты заключили сделку с "РБ Лейпцигом" на прошлой неделе. Это контракт на пять лет, который начинает действовать с июня 2022 года.
По информации источника, "Барселона" ждет предложения от немецкого клуба и хочет, чтобы сделка была завершена немедленно.
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