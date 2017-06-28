Иличич близок к переходу в "Сампдорию"

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Иличич близок к переходу в "Сампдорию"

Хавбек "Фиорентины" Йосип Иличич продолжит карьеру в "Сампдории", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы достигли договоренности по трансферу игрока. Иличич обойдется "Сампдории" в 4,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Иличич сыграл 36 матчей, забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

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