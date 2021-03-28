Иличич назвал Миранчука братом

Фото: Твиттер

Хавбек сборной Словении Йосип Иличич разместил совместное фото с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком после матча команд в квалификации ЧМ-2022 (1:2).

"Брат ⚽️", – подписал фотографию словенец в своем Инстаграме.

Напомним, Иличич и Миранчук вместе играют за "Аталанту". Словенец отыграл матч отбора полностью и смог забить гол в ворота Антона Шунина. Россиянин вышел на 49 минуте вместо Головина, но не смог отличиться голевыми действиями.