Иличич несколько лет назад мог оказаться в "Спартаке"

Известный футбольный агент Марко Трабукки назвал звёздного футболиста, чей трансфер в "Спартак" сорвался в недавнем прошлом.

"У нас получается совершить один трансфер из 20 попыток. Кто не приехал из топ-игроков? Йосип Иличич. Он мог перейти в "Спартак". Причём это ещё было три-четыре года назад", - сказал агент.

В текущем сезоне 33-летний словенец сыграл за "Аталанту" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

За бергамский клуб Иличич выступает с 2017 года, куда он перешёл из "Фиорентины".

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