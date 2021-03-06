Иличич несколько лет назад мог оказаться в "Спартаке"

Теги спартак москвааталантайосип иличичмарко трабукки

Иличич несколько лет назад мог оказаться в "Спартаке"

Известный футбольный агент Марко Трабукки назвал звёздного футболиста, чей трансфер в "Спартак" сорвался в недавнем прошлом.

"У нас получается совершить один трансфер из 20 попыток. Кто не приехал из топ-игроков? Йосип Иличич. Он мог перейти в "Спартак". Причём это ещё было три-четыре года назад", - сказал агент.

В текущем сезоне 33-летний словенец сыграл за "Аталанту" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

За бергамский клуб Иличич выступает с 2017 года, куда он перешёл из "Фиорентины".

Не пропустите: Промес назвал футболиста, которого вернул бы в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона

ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов