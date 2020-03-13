Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

УЕФА назвала имя лучшего игрока Лиги Чемпионов на текущей неделе.

Этого звания удостоился полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич, оформивший покер в матче с "Валенсией".

Благодаря голам словенца бергамская команда впервые в истории стала четвертьфиналистом ЛЧ.

Помимо Иличича на награду претендовали Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг"), Ян Облак ("Атлетико") и Хуан Бернат (ПСЖ).

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