Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
УЕФА назвала имя лучшего игрока Лиги Чемпионов на текущей неделе.
Этого звания удостоился полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич, оформивший покер в матче с "Валенсией".
Four-goal Atalanta hero Josip Iličić scoops the prize ⚽️⚽️⚽️⚽️#UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/bmoPic36mH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2020
Благодаря голам словенца бергамская команда впервые в истории стала четвертьфиналистом ЛЧ.
Помимо Иличича на награду претендовали Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг"), Ян Облак ("Атлетико") и Хуан Бернат (ПСЖ).
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