Иличич - самый старый автор хет-трика и покера в гостевом матче Лиги Чемпионов

Словенский полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич стал самым возрастным автором хет-трика и покера в выездном матче Лиги Чемпионов.

Хавбек отметился четырьмя голами в ответном матче 1/8 финала с "Валенсией" (4:3) и в возрасте 32 лет и 41 дня.

В нынешнем сезоне Иличич провел за "Аталанту" 29 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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