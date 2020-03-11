Иличич стал первым в истории автором покера в гостевом матче плей-офф Лиги Чемпионов

"Аталанта" благодаря покеру форварда Йосипа Иличича обыграла "Валенсию" в 1/8 финала Лиги Чемпионов и прошла в следующий раунд турнира.

Словенский футболист стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил четыре гола в гостевом матче стадии плей-офф. Ранее лишь 5 футболистом удавалось оформить хет-трик на выезде.

В этом сезоне 32-летний словенец участвовал в 26 матчах чемпионата Италии, забив 15 голов и сделав 8 результативный передач.

Не пропустите: "Аталанта" вырвала победу у "Валенсии" в Лиге Чемпионов. Иличич сделал покер| http://soccernews.ru