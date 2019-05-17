Ильин: "Я не оскорблял Мирзова по национальному признаку"



Нападающий "Урала" Владимир Ильин рассказал о своей стычке с полузащитником "Арсенала" Резиуаном Мирзовым, которая произошла после ответного полуфинального матча Кубка России (2:2).

"После матча с тульским "Арсеналом" между мной и Резиуаном Мирзовым действительно произошла небольшая стычка. Это всё были эмоции после тяжелейшего матча – мужской разговор на повышенных тонах. Несмотря на то что разговор этот был не самым дружеским, я не позволял себе оскорблений по национальному признаку. Я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям. Мы все россияне – и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за своё поведение. Мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию", - приводит слова Ильина официальный сайт "Урала".

Ранее сообщалось, что Ильин, возможно, назвал Мирзова "чуркой", за что получил от соперника удар в лицо. "Арсенал" намерен добиваться наказания для Ильина, подав на него жалобу в РФС.

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