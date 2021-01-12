Илья Геркус подал крупный иск против "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус намерен взыскать с московского клуба 1 миллион 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

По сведениям источника, функционер подал иск в арбитражный суд города Москвы. По словам Геркуса, именно такую сумму он потратил на адвокатов, когда судился с "Локомотивом" в прошлом году. Тогда уже бывшее руководство клуба пыталось взыскать с него 134 миллиона рублей, но Геркус выиграл процесс.

48-летний Геркус работал в должности генерального директора "Локомотива" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством клуб становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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