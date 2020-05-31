Илья Геркус раскритиковал "Локомотив" за прощание с Семиным
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус усомнился в искренности действия руководства московского клуба, которое в социальных сетях устроило церемонию прощания с экс-главным тренером команды Юрием Семиным.
"Я, конечно, понимаю, что "Локомотив" пытается как умеет сгладить ситуацию и сказать добрые слова, но отчего-то чувство от их "220 постов" очень неловкое. Тяжелое, прямо скажу, чувство. Все сказанные слова кажутся излишними, неуместными и потому неискренними и ненужными", – написал Геркус в своем Twitter.
Напомним, что "Локомотив" принял решение не продлевать с Семиным контракт, который истекает сегодня, 31 мая. Новым главным тренером московского клуба стал сербский специалист Марко Николич.
Не пропустите: "Убили душу". Фанаты "Локомотива" отреагировали на прощальный пост клуба, посвященный Семину. | http://soccernews.ru
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