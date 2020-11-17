Илья Геркус сравнил популярность "Зенита" и "Спартака"

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о самом популярном клубе России.

"Популярнее ли "Зенит"? Нет. Человеческое сердце переменчиво, сегодня одни герои, завтра – другие. Сейчас, вы удивитесь, есть даже болельщики "Краснодара", которых 7 лет назад не существовало, никто не знал. Бывает. Думаю, что сегодня "Спартак" – самый популярный клуб России. Если сейчас провести опрос, мое предположение – "Спартак", конечно, выиграет.

У "Зенита" одна из задач, которую я формулировал как руководитель направления стратегии, на которую клуб тратил усилия, но которая не достигнута, – это федерализация бренда, стать федеральной командой, за которую болеют повсеместно, развить региональное присутствие и вдохновить региональных болельщиков, которые были, есть и будут существовать, но сделать их понятным, нормальным и естественным явлением. Задача до конца не выполнена", - сказал Геркус в интервью каналу "Рашен Football" в YouTube.

Не пропустите: "Спартак" и "Динамо" выйдут на субботнее дерби в специальных футболках. | http://soccernews.ru