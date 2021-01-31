Илья Кутепов может оказаться в Турции

Турецкий "Газиантеп" проявляет интерес к защитнику московского "Спартака" Илье Кутепову, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, "Газиантеп" намерен арендовать футболиста до конца сезона. Ожидается, что турецкий клуб сделает предложение в ближайгее время. В составе "Газиантепа" Кутепов может заменить травмированного Жана-Армеля Бийика.

В нынешнем сезоне 27-летний Кутепов провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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