Илья Кутепов вызван в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022
Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов вызван в сборную России, сообщает пресс-служба национальной команды.
Вызов Кутепова связан с тем, что защитник "Зандхаузена" Александр Жиров может пропустить матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 гоа со Словакией из-за коронавирусных ограничений.
Россия сыграет в гостях с Мальтой 24 марта, 27 марта – дома со Словенией, 30 марта – на выезде со Словакией.
В нынешнем сезоне 27-летний Кутепов провел за "Спартак" 12 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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