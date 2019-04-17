Илья Варламов жестко раскритиковал квартиру Карпина

Блогер Илья Варламов громко высказался о квартире главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

Напомним, Карпин продавал свою квартиру в Москве в 2018 году за 149,7 млн рублей. Блогер заявил, что дизайн в квартире выполнен абсолютно безвкусно.

"Колхоз, ##### (блин)! Это все очень плохо. ##### (блин). Ты не видишь сам?



Видно, что человек вообще не умеет работать с пространством. Те, кто делал. Он, наверное, нанимал какого-то дизайнера. Какое-то гигантские расстояние, большая площадь, низкие потолки - и это пространство никак не решено. Для такого пространства потолки должны быть в два раза выше. Сейчас на тебя давит потолок.



Стилистически все невыдержанно: современная кухня, какой-то стол, стулья не отсюда, пол с плиткой под мрамор. Это ###### (ужасное) планирование", - сказал Варламов.

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