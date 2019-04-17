Илья Варламов жестко раскритиковал квартиру Карпина
Блогер Илья Варламов громко высказался о квартире главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
Напомним, Карпин продавал свою квартиру в Москве в 2018 году за 149,7 млн рублей. Блогер заявил, что дизайн в квартире выполнен абсолютно безвкусно.
"Колхоз, ##### (блин)! Это все очень плохо. ##### (блин). Ты не видишь сам?
Видно, что человек вообще не умеет работать с пространством. Те, кто делал. Он, наверное, нанимал какого-то дизайнера. Какое-то гигантские расстояние, большая площадь, низкие потолки - и это пространство никак не решено. Для такого пространства потолки должны быть в два раза выше. Сейчас на тебя давит потолок.
Стилистически все невыдержанно: современная кухня, какой-то стол, стулья не отсюда, пол с плиткой под мрамор. Это ###### (ужасное) планирование", - сказал Варламов.
Не пропустите: Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет дальше, я буду надеяться на это"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Американец Коул прокомментировал инцидент своего избиения игроком "Спартака" Аязом Гулиевым
-
"Шахтер" в финале Кубка Украины сыграет с клубом из 7-тысячного поселка
-
Анчелотти: "Думаю, что "Аякс" не выиграет Лигу Чемпионов"
-
Де Лигт близок к переходу в "Барселону"
-
Игрок "Спартака" урегулировал конфликт с американцем, которого избил
-
Гайсин: "Кокорин ударил Пака по лицу, после этого Мамаев ударил меня"
-
Мбаппе не включен в заявку на матч с "Нантом"
-
Антонио Конте может возглавить "Ювентус" этим летом
-
Илья Варламов жестко раскритиковал квартиру Карпина
-
Йович подписал с "Айнтрахтом" полноценный контракт
-
Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу
-
Диего Коста подозревается в уклонении от уплаты налогов
-
1
Мостовой: "Иногда находятся люди, который говорят, что Месси хуже Роналду, какой бред"
-
Салах попал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time
-
"Уфа" показала, как будет выглядеть новый стадион
-
Анри может возглавить клуб MLS "Нью-Йорк Ред Буллз"
-
Салах заявил о желании покинуть "Ливерпуль"
-
"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести игрока "Баварии" Зюле
-
2
Мать Роналду рассказала о том, как ее сын отреагировал на вылет туринского клуба из ЛЧ
-
Кокорин: "Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13