Илья Варламов жестко раскритиковал квартиру Карпина

Теги валерий карпин

Илья Варламов жестко раскритиковал квартиру Карпина

Блогер Илья Варламов громко высказался о квартире главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

Напомним, Карпин продавал свою квартиру в Москве в 2018 году за 149,7 млн рублей. Блогер заявил, что дизайн в квартире выполнен абсолютно безвкусно.

"Колхоз, ##### (блин)! Это все очень плохо. ##### (блин). Ты не видишь сам?

Видно, что человек вообще не умеет работать с пространством. Те, кто делал. Он, наверное, нанимал какого-то дизайнера. Какое-то гигантские расстояние, большая площадь, низкие потолки - и это пространство никак не решено. Для такого пространства потолки должны быть в два раза выше. Сейчас на тебя давит потолок.

Стилистически все невыдержанно: современная кухня, какой-то стол, стулья не отсюда, пол с плиткой под мрамор. Это ###### (ужасное) планирование", - сказал Варламов.

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