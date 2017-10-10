Ильярраменди: "Мне будет сложно попасть на чемпионат мира"

Полузащитник сборной Испании Асьер Ильярраменди признал, что ему будет непросто попасть в список футболистов, которые поедут на Чемпионата Мира 2018 года.

Вчера испанец забил единственный гол в матче отбора ЧМ-2018 с Израилем.

"Я очень доволен тем, что сыграл, был полезен команде и забил гол, который оказался победным. А победа – самое важное. Мне будет сложно попасть на Чемпионат Мира, но у всех игроков сборной Испании есть шанс. Мы будем бороться за это", - сказал он. | http://soccernews.ru