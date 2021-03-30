Ильзат Ахметов рассказал о своем состоянии после операции на плече
Фото: инстаграм Ильзата Ахметова
Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, что он полностью восстановился после операции на плече.
"Я стараюсь поменьше с ним пересекаться, шутить. Плечо выздоровело, так что сейчас можно и на прогиб кинуть. Предлагал ли ему показать, как пенальти бить? Нет, я не штатный пенальтист, пусть Соболев показывает", - приводит слова Ахметова "Матч ТВ".
23-летний Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Защитник ЦСКА рассказал, почему он считает Марио Фернандеса русским. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Три основных игрока "Спартака" могут не сыграть с "Ростовом"
-
Ильзат Ахметов рассказал о своем состоянии после операции на плече
-
Монголия - Япония - 0:14 (видеообзор)
-
Япония победила в матче отбора ЧМ-2022 со счетом 14:0
-
Защитник ЦСКА рассказал, почему он считает Марио Фернандеса русским
-
Артем Ребров рассказал о своем знакомстве с Бузовой
-
Названы условия, которые "Спартак" предложил Джикии по новому контракту
-
Капитанскую повязку Роналду продадут на благотворительном аукционе
-
Райола высказался о будущем Погба
-
"Барселона" нацелилась на бразильского таланта
-
Жена Карпина рассказала, как к ее браку с тренером отнеслась старшая дочь Валерия
-
Эрлинг Холанд решил покинуть "Боруссию"
-
Вендел рассказал, с кем дружит в "Зените"
-
В "Тамбове" не собираются выплачивать долги по зарплате в полном объёме
-
Жемалетдинов рассказал, как изменился "Локомотив" при Николиче
-
"Спартак" начал переговоры с агентом Джикии о новом контракте
-
Игрок "Зенита" хочет выступить на Олимпиаде
-
"Локомотив" нацелился на защитника "Крыльев Советов"
-
Овчинников прокомментировал уход Гончаренко и назначение Олича в ЦСКА
-
Рэшфорд назвал футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде