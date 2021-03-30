Ильзат Ахметов рассказал о своем состоянии после операции на плече

Фото: инстаграм Ильзата Ахметова

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, что он полностью восстановился после операции на плече.

"Я стараюсь поменьше с ним пересекаться, шутить. Плечо выздоровело, так что сейчас можно и на прогиб кинуть. Предлагал ли ему показать, как пенальти бить? Нет, я не штатный пенальтист, пусть Соболев показывает", - приводит слова Ахметова "Матч ТВ".

23-летний Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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