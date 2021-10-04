Ильзата Ахметова вызвали в сборную России

Теги цска москвароссияильзат ахметов

Ильзата Ахметова вызвали в сборную России

Фото твиттер сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал в команду ещё одного футболиста.

Приглашение получил полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов. Он уже прибыл на базу в Новогорске для подготовки к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

Стоит отметить, что хавбека армейцев позвали в сборную впервые с марта этого года.

Россияне 8 октября примут Словакию, а 11 октября встретятся со Словенией на выезде.

Не пропустите: Агент Головина рассказал подробности о травме хавбека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тедеско - в шорт-листе "Локомотива" на замену Николичу

Тедеско - в шорт-листе "Локомотива" на замену Николичу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов