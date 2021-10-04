Ильзата Ахметова вызвали в сборную России

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Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал в команду ещё одного футболиста.

Приглашение получил полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов. Он уже прибыл на базу в Новогорске для подготовки к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

Стоит отметить, что хавбека армейцев позвали в сборную впервые с марта этого года.

Россияне 8 октября примут Словакию, а 11 октября встретятся со Словенией на выезде.

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