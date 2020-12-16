Тренер "Реала Сосьедад" рассказал о своих опасениях перед матчем с "Барселоной"

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Тренер "Реала Сосьедад" рассказал о своих опасениях перед матчем с "Барселоной"Главный тренер "Реал Сосьедад" Иманоль Альгуасиль рассказал, кого стоит опасаться его команде матчем с "Барселоной" в 19-м туре Ла Лиги.

"Это, безусловно, их лидеры - Месси и Гризманн. Никто не сможет остановить "Барселону" когда они пробудятся.

Отдельно хочу отметить француза. У него  постоянно возникают моменты у чужих ворот. Пусть не всегда получается забить, но он создает постоянное напряжение и остроту. Все, что он создает и делает, имеет огромное значение. У него невероятные показатели физической подготовки, – сказал Альгуасиль в интервью As.

Сансебастьянцы встречаются с "Барселоной" завтра, 16 декабря. Матч на стадионе Камп Ноу начнется в 23:00 по московскому времени.

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