Тренер "Реала Сосьедад" рассказал о своих опасениях перед матчем с "Барселоной"
Главный тренер "Реал Сосьедад" Иманоль Альгуасиль рассказал, кого стоит опасаться его команде матчем с "Барселоной" в 19-м туре Ла Лиги.
"Это, безусловно, их лидеры - Месси и Гризманн. Никто не сможет остановить "Барселону" когда они пробудятся.
Отдельно хочу отметить француза. У него постоянно возникают моменты у чужих ворот. Пусть не всегда получается забить, но он создает постоянное напряжение и остроту. Все, что он создает и делает, имеет огромное значение. У него невероятные показатели физической подготовки, – сказал Альгуасиль в интервью As.
Сансебастьянцы встречаются с "Барселоной" завтра, 16 декабря. Матч на стадионе Камп Ноу начнется в 23:00 по московскому времени.
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|Севилья
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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