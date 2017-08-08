Имбула близок к переходу в "Монако"

"Монако" хочет купить полузащитника "Сток Сити" Жанелли Имбула, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, монегаски уже согласовали с 24-летним футболистом условия личного контракта. Теперь клубам предстоит договориться о сумме трансфера.

По некоторым данным, "Сток Сити" намерен выручить от продажи Имбула 15-20 миллионов евро.

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