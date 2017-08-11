Имбула перейдет в "Монако"

Французский полузащитник "Сток Сити" Джаннелли Имбула близок к переходу в "Монако", сообщает TMW.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера не разглашается. Футболист подпишет с монегасками 4-летний контракт.

В минувшем сезоне 24-летний Имбула провел за "Сток Сити" всего 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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