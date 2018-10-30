Именами Анюкова, Дасаева и Яшина могут назвать аэропорты

Теги зенит санкт-петербургалександр анюков

Именами Анюкова, Дасаева и Яшина могут назвать аэропортыВ рамках проекта "Великие имена России" к названиям 45 аэропортов страны хотят прибавить новые окончания с именами известных личностей. 

Среди предложенных кандидатур имена троих футболистов: Льва Яшина, Рината Дасаева и Александра Анюкова.

Выбор победителей пройдет с 12 по 30 ноября. 

Именем Яшина могут назвать московский аэропорт Шереметьево, аэропорт Курумоч в Самаре – именем защитника "Зенита" Александра Анюкова, а астраханский аэропорт – именем Рината Дасаева. 

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