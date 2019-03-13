Именно для этого "Ювентус" пригласил меня: Роналду ярко высказался о победном матче с "Атлетико"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что думает о победном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (3:0), в котором португалец оформил хет-трик. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Это был фантастический вечер и не только потому, что я забыл. Команда особенно относится к делу. Именно такой менталитет необходим Лиге чемпионов. Мы идем по правильному пути.

Именно для этого меня пригласил "Ювентус". Чтобы я помогал команде в такие прекрасные дни, как этот. Против "Атлетико" очень сложно играть, однако мы доказали, что сильны", - сказал Роналду.

По итогам этого матча "Ювентус" прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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