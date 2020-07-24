Иммобиле близок к рекорду Серии А

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Иммобиле близок к рекорду Серии А

Форвард римского "Лацио" Чиро Иммобиле может установить рекорд чемпионата Италии в этом сезоне.

В текущем розыгрыше Серии А лидер атак "орлов" уже отличился 31 раз.

А рекордсменом турнира по числу голов за один чемпионат среди итальянцев является Антонио Анджелилло (33).

Таким образом, если Иммобиле забьёт ещё три гола в оставшихся трёх турах, то превзойдёт достижение, установленное в сезоне 1958/1959.

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