Иммобиле - четвертый футболист из топ-5 лиг, забивших не менее 30 голов этом сезоне

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Иммобиле - четвертый футболист из топ-5 лиг, забивших не менее 30 голов этом сезоне

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле сделал хет-трик в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Стяуа" (5:1).

После этого поединка на счету форварда 32 забитых мяча в 31 поединке. Он стал четвертым игроком в ведущих пяти европейских клубах, которые отличились не менее 30 раз в этом сезоне.

Ранее подобного добились: Харри Кейн (34), Мохамед Салах (30) и Эдинсон Кавани (30).

Не пропустите: Иммобиле забил 32 гола в 31 матче этого сезона. | http://soccernews.ru

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